Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Arda Güler geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu

Galler'e harika bir gol atan A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, geleceği ile ilgili açıklamada bulundu. Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçeli futbolcu, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada enfes bir gol atan Arda Güler, geleceği ile ilgili soruya yanıt verdi.

"GOLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Arda Güler, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili gelen soruya, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM"

Arda güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün hayatımın en özel günlerinden birisi. Milli takım formasıyla gol atmak, hayallerimin de ötesinde muhteşem bir his.. Ailemi gururlandırmak, Türk gençlerine ilham olabilmek ve bu formayla çok daha fazlasını başarabilmek için çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Bana inanan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.