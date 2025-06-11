Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun teknik heyetinde bulunan yardımcı antrenör Stefano Rapetti ile yollar ayrıldı. Inter, Rapetti'yi teknik heyet kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinde bazı isimlerle yollar ayrılırken, sıcak bir gelişme yaşandı.

RAPETTI, INTER'E GİTTİ

Portekizli teknik direktçr Jose Mourinho'nun uzun süredir ekibinde bulunan antrenör Stefano Rapetti, Fenerbahçe'den ayrılışının ardından yeni takımına imza attı. 48 yaşındaki hoca, ülkesi İtalya'ya dönerek Serie A devi Inter'le anlaştı. Inter kulübü, yeni teknik direktörü Cristian Chivu'nun teknik heyetine Rapetti'nin de katıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Deneyimli hoca Rapetti, daha önce Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig devi Manchester United ve Serie A'nın köklü takımlarından Roma'da da Jose Mourinho'nun teknik heyetinde birlikte yer almıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Okan Hoca eski İnter'li gider şimdi över onu bize şöyle koydu böyle koydu diye onlarda hocamıza çöker olmadı bak şimdi :)

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