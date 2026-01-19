Haberler

Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ın sağlık durumu ciddi: Ameliyat olacak

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sezon başında La Liga ekibi Real Betis'e kiraladığı Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'tan İspanyol taraftarları üzen haber geldi. Ayak bileğindeki rahatsızlık uzun süredir devam eden Sofyan Amrabat, ameliyat olacak.

  • Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın sağ ayak bileğinde ağrı bulunuyor.
  • Sofyan Amrabat perşembe veya cuma günü Hollanda'da artroskopik ameliyat olacak.
  • Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiralaan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'tan İspanyol taraftarlara kötü haber geldi.

SOFYAN AMRABAT AMELİYAT OLACAK

MundoBetis sitesinde yer alan habere göre; Amrabat'ın uzun süredir sağ ayak bileğinde ağrı bulunuyor. Faslı futbolcunun sağ ayak bileğindeki rahatsızlığının geçmediği, ağrıların gün geçtikçe arttığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bu doğrultuda perşembe ya da cuma günü Hollanda'da artroskopik ameliyat olacağı belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun, ameliyat olmasının ardından Sevilla'ya geri döneceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sofyan Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde Utrecht'e karşı oynanan maçta takım arkadaşı Isco ile çarpışmış, sakatlık yaşamıştı.

11 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

İspanyol ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Amrabat, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
