Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ın sağlık durumu ciddi: Ameliyat olacak

Sezon başında Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiralaan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'tan İspanyol taraftarlara kötü haber geldi.

SOFYAN AMRABAT AMELİYAT OLACAK

MundoBetis sitesinde yer alan habere göre; Amrabat'ın uzun süredir sağ ayak bileğinde ağrı bulunuyor. Faslı futbolcunun sağ ayak bileğindeki rahatsızlığının geçmediği, ağrıların gün geçtikçe arttığı belirtildi. Yıldız oyuncunun bu doğrultuda perşembe ya da cuma günü Hollanda'da artroskopik ameliyat olacağı belirtildi. 29 yaşındaki oyuncunun, ameliyat olmasının ardından Sevilla'ya geri döneceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sofyan Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde Utrecht'e karşı oynanan maçta takım arkadaşı Isco ile çarpışmış, sakatlık yaşamıştı.

11 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

İspanyol ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Amrabat, gol ya da asist katkısında bulunamadı.