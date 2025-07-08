Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı

Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Avrupa devine imza attı
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Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco, Benfica'nın yeni sportif direktörü oldu. 49 yaşındaki Branco, 14 Temmuz Pazartesi günü yeni görevine başlayacak.

Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'yu sportif direktörlük görevine getirdi.

BENFICA'DA MARIO BRANCO DÖNEMİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yıldır Benfica'nın çeşitli kademelerinde çalışan Lourenço Coelho'yla bu hafta sonu yolların ayrılacağı ve Mario Branco'yla yola devam edileceği belirtildi. 49 yaşındaki Branco'nun 14 Temmuz Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı aktarılarak, "Mario Branco, uluslararası futbolda kapsamlı bir müfredata, Portekiz futbolu hakkında derinlemesine bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmış deneyime sahip." ifadeleri kullanıldı.

3 SEZON GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda futbol direktörü, 2023-2024 ve 2024-2025'te ise sportif direktör olarak görev yapan Branco, geride kalan ay sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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