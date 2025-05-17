Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Hull City'den Joao Pedro kararı

Fenerbahçe'den apar topar gönderilmişti! Hull City'den Joao Pedro kararı
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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Joao Pedro'nun geleceği belli olduç İngiliz kulübü, Pedro'nun sözleşmesindeki opsiyonu devreye soktu.

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Sarı-lacivertlerden ayrılıp sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye imza atan Joao Pedro'nun geleceği belli oldu.

OPSİYON DEVREYE SOKULDU

Hull City, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi aktif hale getirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Joao Pedro'nun kontratındaki 1 yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Hull City forması altında bu sezon 36 maçta görev alan Joao Pedro, 6 gol atarken, 2 golün de asistini yaptı. Pedro, Fenerbahçe formasıyla da 28 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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