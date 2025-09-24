Fenerbahçe'den 3 futbolcu için açıklama: İddialar asılsızdır

Süper Lig devi Fenerbahçe, basında 3 futbolcusu için ortaya çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

İDDİALAR YALANLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer, takımın yeni transferleri Ederson, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın maaşlarıyla ilgili eski yöneticileri aradığı yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Fenerbahçeli yöneticiler, Ederson, Asensio ve Jhon Duran başta olmak üzere yabancı oyuncuların, seçim sonrasında kontratları ve ödeme planlamasıyla ilgili kendilerine ulaştığına dair çıkan haberlerin tamamını yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de yapılan seçimin ardından Jhon Duran, Asensio ve Ederson'ın sözleşmeleriyle ilgili eski yöneticileri aradığı iddia edilmişti.