Haberler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Vedat Muric sakatlığı nedeniyle katılmazken, Talisca ve Asensio kademeli olarak takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya çıkan oyuncular, ısınmanın ardında gruplar halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Vedat Muric katılmazken, Anderson Talisca ve Marco Asensio, kademeli olarak takımla çalıştı.

Archie Brown ile Cengiz Ünder ise kendilerine uygulanan program dahilinde salon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift idmanla ilk etap kamp çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Bilecik'te 'Ben gidiyorum' notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp

Yiğit'ten günlerdir haber yok! Babasına bıraktığı not kahretti
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti

Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona erdi! Fenerbahçe'ye gidiyor

8 yıllık birliktelik sona erdi! Takımından ayrıldı, Fener'e geliyor
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi