Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! İşte oy kullanacak üye sayısı

Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı ve başkanlık seçimleri başladı. Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran, başkanlık yarışına girecek. Toplam 49 bin 268 kişi oy kullanabilecek. Adaylar bugün, seçim öncesi son konuşmalarını yapacak. Tarihi kongrenin ilk günü saat 10.30 itibarıyla başladı. Yarın ise 10.00'dan itibaren oy verme işlemi başlayacak.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, saat 10.30'da başladı.

MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKAN YARIN BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN YARIŞACAK

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

KONGREYE REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.