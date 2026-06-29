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Fenerbahçe'den Vedat Muric'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme Açıklaması

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'in sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in sağ alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten 32 yaşındaki santrforun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'mizde sürdüren futbol takımımızda bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muric'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

Kaynak: AA / Emre Doğan
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBurcu Ustunkaya:

Ama o zaman neden transferi yaptılar eğer böyle durumda idiyse? Muric'in mi suçu yoksa kulübün mü?

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Haber YorumlarıPapatya Koşar:

Hmm... tedavi ve rehabilitasyon derken ne kadar sürecek acaba? ?? Biraz merak ettim daha detaylı bilgi olsa iyi olurdu ama neyse...

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