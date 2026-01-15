Haberler

Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, transferi bitirmek için Arap yarımadasına hareket etti.

  • Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardı.
  • Fenerbahçe transfer komitesi, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Arap yarımadasına hareket etti.
  • Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, 'Kante geliyor' açıklamasını yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor.

KANTE İLE ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Kante ile yaptığı görüşmelerde sözleşme ve maaş konusunda anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardı.

TRANSFERİ BİTİRMEYE GİTTİLER

Oyuncu tarafı ile anlaşmaya varan Fenerbahçe transfer komitesi, transferi resmi olarak sonuçlandırmaya gitti. Fenerbahçeli kurmaylar Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Arap yarımadasına hareket etti.

''BİRKAÇ GÖRÜŞME YAPMAYA GİDİYORUZ''

Havalimanında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Transferle ilgili birkaç görüşme yapmaya gidiyoruz." dedi. Suudi ekibi ile yapılacak son görüşmelerin ardından Fransız oyuncu ile birlikte en kısa sürede İstanbul'a dönülmesi planlanıyor.

YÖNETİM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı sonunda yaptığı açıklamada, ''Kante geliyor'' demişti.

