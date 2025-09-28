Haberler

Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun takımdan ayrılması durumunda ödenecek tazminat bedeli ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile yollarını ayırması durumunda İtalyan hoca için 4 milyon euro ödeme yapacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geleceği belirsizliği sürdüren Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

GÖNDERİLİRSE TEK YILLIK ÜCRET ÖDENECEK

Ali Koç yönetiminde yapılan mukaveleye göre; Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırırsa iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını İtalyan hocaya ödeyecek.

TEK YILDA 4 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrette anlaştığı, teknik ekibine de 1.5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptığı belirtildi. Bu durumda Başkan Sadettin Saran, Tedesco ile yollarını ayırması durumunda İtalyan hoca ve ekibine 4 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalacak.

4 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile şu ana kadar 4 maça çıkan Tedesco, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSelim Demir:

ali koç ödesin parayıı

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Ali koc un fb ye gider ayak kazığı.7 yıldır fb ye zarardan başka bir faydası olmadı.Daha hâlâ bu sene şampiyon olacağız diyordu rahmetli.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Sayın devlet yetkililerinin buna al atmasi lazım. Her tazminat için Tazminat kadar vergi alınması gerek.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Ali koç hükumete aleyhinde propaganda yapması için fenerbahcenin başına getirilmiş bir ajandi . Uyuyan fenerbahce taraftarları sayesinde fenere de büyük kazık atmış oldu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

daha yeni geldi , sistemini oynatsın başarısız olursa o zaman gitsin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
