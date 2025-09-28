Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'nun takımdan ayrılması durumunda ödenecek tazminat bedeli ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile yollarını ayırması durumunda İtalyan hoca için 4 milyon euro ödeme yapacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de geleceği belirsizliği sürdüren Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.
GÖNDERİLİRSE TEK YILLIK ÜCRET ÖDENECEK
Ali Koç yönetiminde yapılan mukaveleye göre; Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırırsa iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını İtalyan hocaya ödeyecek.
TEK YILDA 4 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrette anlaştığı, teknik ekibine de 1.5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptığı belirtildi. Bu durumda Başkan Sadettin Saran, Tedesco ile yollarını ayırması durumunda İtalyan hoca ve ekibine 4 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalacak.
4 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile şu ana kadar 4 maça çıkan Tedesco, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.