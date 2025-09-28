Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de geleceği belirsizliği sürdüren Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

GÖNDERİLİRSE TEK YILLIK ÜCRET ÖDENECEK

Ali Koç yönetiminde yapılan mukaveleye göre; Fenerbahçe, Tedesco ile yollarını ayırırsa iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını İtalyan hocaya ödeyecek.

TEK YILDA 4 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon euro ücrette anlaştığı, teknik ekibine de 1.5 milyon euro ödeme karşılığında sözleşme yaptığı belirtildi. Bu durumda Başkan Sadettin Saran, Tedesco ile yollarını ayırması durumunda İtalyan hoca ve ekibine 4 milyon euro ödeme yapmak zorunda kalacak.

4 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile şu ana kadar 4 maça çıkan Tedesco, bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.