Fenerbahçe'de takımın yarısına yol göründü

Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, gönderilecek isimler de netleşti. Fenerbahçe'nin 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldığı belirtildi.

TAKIMIN YARISI GİDİYOR

Jose Mourinho'nun raporu dahilinde hareket eden Fenerbahçe yönetimi, 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Vedalaşma planları yapılan söz konusu 6 futbolcunun 3'ünün bonservisiyle, diğer 3'ünün ise kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe'nin biletini kestiği 6 futbolcu şöyle;

Fenerbahçe yönetiminin Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Burak Kapacak'ı bonservisiyle; Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique ve Emir Ortakaya'yı ise kiralık olarak göndermeyi planladığı haber detayında yer aldı.