Fenerbahçe'de sürpriz istifa
Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz istifa etti. Sarı-lacivertli yönetim, Mustafa Sapmaz'ın istifasını kabul etti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından sürpriz bir istifa daha geldi.
MUSTAFA SAPMAZ GÖREVİNİ BIRAKTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 5 Şubat 2025 tarihinde Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Mustafa Sapmaz,Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti.
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Mustafa Sapmaz'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Böylece yollar kesin olarak ayrıldı.