Fenerbahçe'de sürpriz istifa

Fenerbahçe'de sürpriz istifa
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Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz istifa etti. Sarı-lacivertli yönetim, Mustafa Sapmaz'ın istifasını kabul etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından sürpriz bir istifa daha geldi.

MUSTAFA SAPMAZ GÖREVİNİ BIRAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 5 Şubat 2025 tarihinde Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Mustafa Sapmaz,Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Mustafa Sapmaz'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Böylece yollar kesin olarak ayrıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz istifa

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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