Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kerem ve Orkun'un yanına bir Türk daha

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kerem ve Orkun'un yanına bir Türk daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i takibe aldı. İddialara göre, İsmail Yüksek son dönemde fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacak.

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için erken düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Portekiz'den Fenerbahçeli yıldız için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Skriniar olsa da sarı-lacivertli idarecilerin Kostic için de tüm şartlarını zorladığı öğrenildi. Sol bek olarak alınan fakat sol kanatta başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu için düşünülen rakam da ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Juventus'un Kostic için 4 milyon euro istediği, sarı-lacivertlilerin ise 3 milyon euro verdiği yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic, 2 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansları sonrası Benfica bir Türk yıldız için daha harekete geçti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa sürede Benfica'ya ve Portekiz futboluna uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bir diğer Milli yıldız Orkun Kökçü ile birlikte takımın öne çıkan isimler olmayı başardılar.

Sık sık Portekiz basınında gündem olan Milli yıldız bu sezon Benfica formasıyla 43 maça çıkarken 14 gol ve 11 asistlik performansıyla 25 gole direkt katkı sağladı.

Orkun Kökçü ise 45 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans gösterirken takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

RADARA ALDILAR

Jornal de Noticias'ta yer alan habere göre göre Benfica, orta sahayı güçlendirmek için Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i takibe aldı. Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerde son dönemde fazla forma şansı bulamadığı ve ayrılabileceği vurgulandı.

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Benfica forması giyiyor ve İsmail Yüksek transfer olması halinde iki yıldız oyuncuyla takım arkadaşı olabilir.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.