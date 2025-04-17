Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Kerem ve Orkun'un yanına bir Türk daha

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için erken düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Portekiz'den Fenerbahçeli yıldız için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde ilk hedef Skriniar olsa da sarı-lacivertli idarecilerin Kostic için de tüm şartlarını zorladığı öğrenildi. Sol bek olarak alınan fakat sol kanatta başarılı bir performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu için düşünülen rakam da ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Juventus'un Kostic için 4 milyon euro istediği, sarı-lacivertlilerin ise 3 milyon euro verdiği yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic, 2 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANABİLİR

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansları sonrası Benfica bir Türk yıldız için daha harekete geçti.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kısa sürede Benfica'ya ve Portekiz futboluna uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, bir diğer Milli yıldız Orkun Kökçü ile birlikte takımın öne çıkan isimler olmayı başardılar.

Sık sık Portekiz basınında gündem olan Milli yıldız bu sezon Benfica formasıyla 43 maça çıkarken 14 gol ve 11 asistlik performansıyla 25 gole direkt katkı sağladı.

Orkun Kökçü ise 45 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans gösterirken takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

RADARA ALDILAR

Jornal de Noticias'ta yer alan habere göre göre Benfica, orta sahayı güçlendirmek için Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i takibe aldı. Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerde son dönemde fazla forma şansı bulamadığı ve ayrılabileceği vurgulandı.

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de Benfica forması giyiyor ve İsmail Yüksek transfer olması halinde iki yıldız oyuncuyla takım arkadaşı olabilir.