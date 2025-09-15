Haberler

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Güncelleme:
1.5 sezondur Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Sandro Zufic, Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Zufic, Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Girona'ya kiralanmasının ardından Fenerbahçe'deki görevini bıraktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin sevinci devam ederken teknik ekipte sürpriz bir ayrılık yaşandı.

ZUFIC, FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe'de 1.5 yıldır görev yapan kaleci antrenörü Sandro Zufic, Sarı-lacivertliler ile yollarını ayırdı. Haberde, Hırvat çalıştırıcının vatandaşı Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar İspanya temsilcisi Girona'ya kiralanmasının ardından Fenerbahçe'den ayrıldığı belirtildi.

LIVAKOVIC İÇİN GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Sandro Zufic 14 Şubat 2024 tarihinde Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine başlamıştı. Deneyimli isim, Fenerbahçe'nin kalecisi olan Dominik Livakovic için özellikle tercih edilerek Fenerbahçe'de göreve getirilmişti.

