Fenerbahçe'de Skriniar'dan sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın ve teknik heyetin büyük beğenisini topladı. Bonservisini almak isteyen Sarı-lacivertlileri planları, oyuncunun iyi performansı ve artan talipleri nedeniyle ters tepti.

15 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar'ın bonservisini satın alabilmek için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı. Yıldız savunmacı da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söylemişti ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

SKRINIAR'IN KAFASI KARIŞTI

Skriniar'a Lazio ve Napoli'nin ardından Premier Lig'den de talipler olması oyuncunun kafasını karıştırdı. Deneyimli savunmacının sezon sonunda tüm teklifleri değerlendireceği ve kararını vereceği öğrenildi. Skriniar'ı kadrosunda tutmak isteyen ancak talipleri artması sonucu planları ters tepen Sarı-lacivertli camia, 30 yaşındaki yıldızı kadrosunda tutmayı hedefliyor.

4 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'de şu ana dek 17 maça çıkan Skriniar, 1560 dakika süre aldı. Deneyimli stoper 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.