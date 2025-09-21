Haberler

Fenerbahçe'de şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi

Fenerbahçe'de şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, kısa süreli görev süresi boyunca beklenen performansı gösterememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'a çağrıda bulunarak İtalyan teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 10 kişili rakibi Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

3 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco ile istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan hoca, takımın başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARDAN İSTİFA TEPKİSİ

Bu sonucun ardından Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'a çağrıda bulunarak İtalyan teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada Tedesco için yoğun şekilde istifa etmesi yönünde yorumlar yapıldı.

İşte Fenerbahçe taraftarının o mesajları;

SIRADAKİ RAKİP DINAMO ZAGREB

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Bu adamı getirmekle büyük hata yapıldı eb kısa zamanda bu hatadan dönülmesi gerekir çağrılsrımıza kulaklarınızı tıkamsyın lütfen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
