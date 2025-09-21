Fenerbahçe'de şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 10 kişili rakibi Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

3 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco ile istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan hoca, takımın başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARDAN İSTİFA TEPKİSİ

Bu sonucun ardından Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'a çağrıda bulunarak İtalyan teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada Tedesco için yoğun şekilde istifa etmesi yönünde yorumlar yapıldı.

İşte Fenerbahçe taraftarının o mesajları;

SIRADAKİ RAKİP DINAMO ZAGREB

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.