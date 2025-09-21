Fenerbahçe'de şimdi de Tedesco'ya istifa tepkisi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, kısa süreli görev süresi boyunca beklenen performansı gösterememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'a çağrıda bulunarak İtalyan teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 10 kişili rakibi Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
3 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Domenico Tedesco ile istediği başlangıcı yapamadı. İtalyan hoca, takımın başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
TARAFTARDAN İSTİFA TEPKİSİ
Bu sonucun ardından Sarı-lacivertli taraftarlar Sadettin Saran'a çağrıda bulunarak İtalyan teknik adam ile yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Sosyal medyada Tedesco için yoğun şekilde istifa etmesi yönünde yorumlar yapıldı.
İşte Fenerbahçe taraftarının o mesajları;
SIRADAKİ RAKİP DINAMO ZAGREB
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.