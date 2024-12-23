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Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir

Fenerbahçe'de sıkıyönetim: Bunu yapmayan futbolcu kadro dışı bile kalabilir
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Son hatlardaki kayıplarla şampiyonluk yarışında ağır darbeler alan Fenerbahçe'de sıkıyönetim ilan edilecek. Başkan Ali Koç, bundan sonra Samandıra'da daha fazla vakit geçirecek. Takımı ayağa kaldırmak isteyen sarı-lacivertli idareciler, futbolculara tek patronun Jose Mourinho olduğunu hatırlatacak. Kadro dışı kararlarının gelmesi dahi gündemde.

Trendyol Süper Lig'de önce Beşiktaş mağlubiyeti, son olarak da Eyüpspor beraberliğiyle zirve yarışında önemli puanlar kaybeden Fenerbahçe'de, toplantı yapan yönetim, Jose Mourinho ile yolların ayrılma ihtimalini masaya bile yatırmadı. Aksine zirveden Portekizli hocaya tam destek kararı çıktı.

TEK PATRON MOURINHO

Sıkıyönetim kararı alan sarı lacivertlilerde uygulama tatil dönüşü başlayacak. İzin sonrası Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek yönetim, takıma tek patronun Mourinho olduğunu hatırlatacak. Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetimi, bu toplantılarda, "Mourinho ile devam edilecek. Herkes gider, hoca kalır" şeklinde futbolculara gözdağı verecek.

KADRO DIŞI CEZASI GELEBİLİR

Sarı-lacivertli idareciler, bundan sonra yeterli performansı gösteremeyenlere ceza uygulanacağını tebliğ edecek. Fenerbahçe'de artık kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Sadece yüksek performans gösterenler, sahada savaşanlara forma giyecek. Eyüp maçı öncesi sert uyarılarda bulunduğu oyuncularını karşılaşma sonrası da eleştiren Jose Mourinho'nun takım disiplinine uymayan, isteksiz oynayan isimlere görev vermeyeceği sarı lacivertlilerde kadro dışı kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi.

ALİ KOÇ SAMANDIRA'YA DAHA FAZLA GİDECEK

Öte yandan başkan Ali Koç ve yönetimin tesislere daha fazla gelerek takımla yakından ilgileneceği aktarıldı. Bir haftalık iznin ardından toplanacak olan sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç hem teknik heyet hem de futbolcularla toplantı yapacak ve ikinci yarı öncesinde önemli uyarılarda bulunacak. Sarı-lacivertli takımda yönetimin futbolcularla yapacağı görüşmenin bir seferle sınırlı kalmayacağı, belirli periyotlarda teknik heyet ve futbolcularla biraraya geleceği vurgulandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRidvan Cabael:

Yauuuuu????

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Haber YorumlarıGüven Parlak:

yapı vardı noldu

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