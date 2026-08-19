Haberler

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye Transfer Etti

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Gineli forvet Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederken, Cherif Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki Gineli forveti Sidiki Cherif'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan genç forvet, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere toplamda 17 resmi maça çıktı. Cherif, söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?
Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

Gazilerin olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı
Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar

Ünlü çift aşk tazeledi! Soluğu bakın nerede aldılar
Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
İstanbul’a 4. Köprü geliyor! Çalışmalar havadan görüntülendi

İstanbul’a 4. Köprü geliyor
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor