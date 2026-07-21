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Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Talisca'dan

Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Talisca'dan
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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 yenerken tek golü Anderson Talisca serbest vuruştan kaydetti.

Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun ilk golüne Talisca imza attı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken, tek gol Anderson Talisca'dan geldi. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 27 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Talisca, bu sezona da golle başladı. Takımının oynadığı ilk resmi maça 11'de başlayan Talisca, 37. dakikada Gornik Zabrze filelerin havalandırdı. Ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 32 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Talisca, 87. dakikada yerini Sidiki Cherif'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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