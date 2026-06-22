Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri yarın devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı