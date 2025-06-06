Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı'nın Sakatlığı Açıklandı

Fenerbahçe'de Sertaç Şanlı'nın Sakatlığı Açıklandı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyuncu Sertaç Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu ve tedavisine başlandığını bildirdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Sertaç Şanlı'nın hamstring bölgesinde birinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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