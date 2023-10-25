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Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı! 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak

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Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli stoperi Serdar Aziz'in Almanya'da sol ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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