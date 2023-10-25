Fenerbahçe'de Serdar Aziz bıçak altına yattı! 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli savunmacısı 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, milli stoperi Serdar Aziz'in Almanya'da sol ayak bileğinden operasyon geçirdiğini açıkladı.
"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Serdar Aziz, Almanya'nın Münih şehrinde sol ayak bileğinden başarılı bir artroskopi operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor