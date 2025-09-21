Fenerbahçe'de seçimde oy kullanan üye sayısı belli oldu

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

24 BİN 800 KİŞİ OY KULLANDI

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulunda katılımın 24 bin 800 olduğunu açıkladı.

BEYAZ PUSULA ALİ KOÇ, SARI PUSULA SADETTİN SARAN

Kongrede başkan adaylarından olan Ali Koç için beyaz pusula, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.