Haberler

Fenerbahçe'de seçimde oy kullanan üye sayısı belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'de seçimde oy kullanan üye sayısı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulunda katılımın 24 bin 800 olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

24 BİN 800 KİŞİ OY KULLANDI

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, olağanüstü seçimli genel kurulunda katılımın 24 bin 800 olduğunu açıkladı.

BEYAZ PUSULA ALİ KOÇ, SARI PUSULA SADETTİN SARAN

Kongrede başkan adaylarından olan Ali Koç için beyaz pusula, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta büyük kriz! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı

Beşiktaş'ta büyük kriz! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.