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Fenerbahçe genel kurulunda başkan adaylarına yoğun ilgi

Fenerbahçe genel kurulunda başkan adaylarına yoğun ilgi
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürerken başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürerken başkan adaylarını kongre üyeleri seçim alanında ilgiyle karşıladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Kongre üyeleri Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında yer alan Kenan Evren Lisesi arsasında kurulan sandıklarda oylarını kullanmak için alana geldi.

İki yönetimin üyeleri de giriş kapısında üyeleri karşılarken alana ilk olarak başkan adayı Hakan Safi geldi. Safi, sandıkların kurulduğu alana doğru ilerleyerek kongre üyeleriyle selamlaştı. Daha sonra Aziz Yıldırım alana girerken tezahüratlarla destek verildi. Yıldırım daha sonra kongre üyeleriyle selamlaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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