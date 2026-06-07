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Fenerbahçe'de oy sayımı tamamlandı, Aziz Yıldırım cephesinde kutlamalar başladı

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 kişi oy kullandı. Açıklanan 17 sandık sonucuna göre Aziz Yıldırım 5640, Hakan Safi 3362 oy aldı.

FENERBAHÇE Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımları tamamlandı. Henüz rakamlar açıklanmazken, toplam 45 sandıkta 27 bin 138 kişinin oy kullandığı Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Aziz Yıldırım'a destek verenler statta tezahüratlarda bulunmaya başladı. Hakan Safi'yi destekleyen tribünün boşalmaya başladığı da görüldü. Aziz Yıldırım'ın bulunduğu locada ise kutlamalar dikkat çekti.

17 sandıktan çıkan sonuca göre Aziz Yıldırım 5640 oy, Hakan Safi 3362 oy aldı. Sandıklardan çıkan sonuçlar açıklanmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

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