Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Son hafta üst üste sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Portekizli futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi.

OYUNA MERT MÜLDÜR DAHİL OLDU

Yaşanan sakatlık sonrası Nelson Semedo'nun yerine oyuna 20. dakikada milli oyuncu Mert Müldür dahil oldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Nelson Semedo, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.