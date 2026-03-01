Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Antalyaspor karşısında sakatlanan Nelson Semedo oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine oyuna Mert Müldür dahil oldu.
- Fenerbahçe'de Nelson Semedo, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
- Nelson Semedo'nun yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.
- Nelson Semedo bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Son hafta üst üste sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Portekizli futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam edemedi.
OYUNA MERT MÜLDÜR DAHİL OLDU
Yaşanan sakatlık sonrası Nelson Semedo'nun yerine oyuna 20. dakikada milli oyuncu Mert Müldür dahil oldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Nelson Semedo, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.