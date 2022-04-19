Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Acılar içinde yerde kalan Szalai, sahayı sedyeyle terk etti
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Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı özel maçta Atilla Szalai omzundan sakatlandı. Büyük acı yaşayan futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarken yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı.
Ukrayna'ya destek için Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşan Fenerbahçe'de Atilla Szalai sakatlandı.
SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Attila Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında omzundan sakatlandı. Yıldız futbolcu acılar içerisinde yerde kalırken sahayı sedyeyle terk etti. Macar yıldızın yerine oyuna Çağtay Kurukalıp dahil oldu.
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