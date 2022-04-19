Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Acılar içinde yerde kalan Szalai, sahayı sedyeyle terk etti

Ukrayna'ya destek için Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşan Fenerbahçe'de Atilla Szalai sakatlandı.

SEDYEYLE SAHAYI TERK ETTİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Attila Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında omzundan sakatlandı. Yıldız futbolcu acılar içerisinde yerde kalırken sahayı sedyeyle terk etti. Macar yıldızın yerine oyuna Çağtay Kurukalıp dahil oldu.

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