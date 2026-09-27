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Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Aziz Yıldırım, oylama öncesi ikinci konuşmasında 'birlik ve beraberliğin sağlanması için ben ibra edeceğim' demişti.

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda, başkan Aziz Yıldırım ikinci kez kürsüye çıktı.

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğunda oturduğu 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026'yı kapsayan sürecin mali ve idari açıdan ibra oylaması öncesinde konuşan Yıldırım, sabah yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Kongredeki ilk konuşmasında "Siz yönetim olarak suçlusunuz, bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim" diyen Aziz Yıldırım ikinci açıklamasında şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde düşüncemiz demin burada ifade ettiğim gibi değildi. Son kongrede herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imajın oluşmamasını düşünüyordum. Sabah biraz kızdırdılar ama birlik ve beraberliğin sağlanması için ben ibra edeceğim. Kante'den dolayı 3 milyon avro ödeme var. Ama bu ödemeyi üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler. Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili de bizimle beraber çalışacaklar. 10 sene uzatmışlar. Elden gitmiş. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin sahibi değil."

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri, mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran dönemi oy çokluğuyla ibra edildi.

Kaynak: AA
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