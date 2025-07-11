Fenerbahçe'de sadece 2 dakika oynayan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda sadece 1 maçta forma giyen ve 2 dakika süre alan Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu.

KİRALIK OLARAK KAYSERİSPOR'DA

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Radyospor'da transfer gündemine dair açıklama yaparak Burak Kapacak ile ilgili konuştu. Açıkalın, Fenerbahçe'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı." dedi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçe kariyerinde 9 maça çıkan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.