Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.