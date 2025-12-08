Fenerbahçe'de Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da benzer bir karar ile kadro dışı kalmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor