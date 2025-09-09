Fenerbahçe'de orta saha krizi çıktı
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmaya sınırlı orta saha seçenekleriyle çıkacak. Edson Alvarez'in milli takım kampında yaşadığı sakatlık ve Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralanması sonrası Sarı-Lacivertliler'in elinde bu bölge için İsmail Yüksek ve Fred kaldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin orta sahada fazla alternatifi olmamasını beraberinde getirdi.
Milli aranın sona ermesiyleodağını Trabzonspor ile oynayacağı maça çeviren Fenerbahçe'de orta saha krizi yaşanıyor. Edson Alvarez'in milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.
AMRABAT KİRALIK GİTTİ
Sofyan Amrabat'ı da Real Betis'e kiralayan Sarı-Lacivertliler'in elinde bu bölge için şu an İsmail Yüksek ve Fred bulunuyor.
Orta sahada fazla alternatifi bulunmayan Sarı-Lacivertliler'in pazar günü oynayacağı maçta orta sahada bu ikilinin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.