Fenerbahçe'de orta saha krizi çıktı

Milli aranın sona ermesiyleodağını Trabzonspor ile oynayacağı maça çeviren Fenerbahçe'de orta saha krizi yaşanıyor. Edson Alvarez'in milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

AMRABAT KİRALIK GİTTİ

Sofyan Amrabat'ı da Real Betis'e kiralayan Sarı-Lacivertliler'in elinde bu bölge için şu an İsmail Yüksek ve Fred bulunuyor.

Orta sahada fazla alternatifi bulunmayan Sarı-Lacivertliler'in pazar günü oynayacağı maçta orta sahada bu ikilinin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.