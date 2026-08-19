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Fenerbahçe, Omar Fayed'i Frosinone'ye transfer etti

Fenerbahçe, Omar Fayed'i Frosinone'ye transfer etti
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Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı stoper Omar Fayed’in İtalya ekibi Frosinone Calcio’ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı stoper Omar Fayed'in İtalya ekibi Frosinone Calcio'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

Sarı-lacivertli kulüp, yayımladığı mesajda "Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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