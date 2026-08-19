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Fenerbahçe, Omar Fayed'in Kalıcı Transferi İçin Frosinone ile Anlaştı

Fenerbahçe, Omar Fayed'in Kalıcı Transferi İçin Frosinone ile Anlaştı
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Fenerbahçe, 2023'te kadrosuna kattığı Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda İtalyan kulübü Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Fayed, Fenerbahçe'deki sözleşmesi süresince Novi Pazar, Beerschot ve Arouca'da kiralık oynamıştı; yeni döneminde İtalya Serie A'da mücadele edecek.

FENERBAHÇE, 2023 yılında kadrosuna kattığı Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda İtalya temsilcisi Frosinone Calcio ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi süresince Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Fayed, kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A'da mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp, Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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