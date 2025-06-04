Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul İçin 229 İmza Toplandı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul İçin 229 İmza Toplandı
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Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul talebi için teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğunu açıkladı. Kulüp, bu sürecin yasal çerçevede titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul talebiyle kulübe teslim edilen toplam imza sayısının 229 olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tüzükte kongre üyelerine tanınan her hakka, kulüp demokrasisinin temel unsurlarından biri olarak saygı duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak unutulmamalıdır ki, Fenerbahçe'nin köklü gelenekleri ve kurumsal kültürü doğrultusunda, kulüp tarihimizde olağanüstü genel kurul hiçbir zaman imza toplanarak gerçekleşmemiştir. Noter aracılığıyla posta yoluyla ulaştırılan beyannameler, hukuk departmanımız tarafından teslim alınmaktadır. 4 Haziran itibarıyla bu yolla 151 beyanname kulübe ulaşmış ve kayıt altına alınmıştır. Yüksek Divan Kurulu'na (YDK) teslim edilen beyannameler, YDK Sekreterliği tarafından hukuk departmanımıza imza karşılığında teslim edilmiştir. 4 Haziran itibarıyla bu yöntemle 78 beyanname alınmış ve kayda geçirilmiştir. Bu bilgiler ışığında, kulübümüze bugüne kadar teslim edilen toplam imza beyannamesi sayısı 229'dur. Süreç, kulübümüz tarafından titizlikle ve yasal çerçevede yürütülmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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