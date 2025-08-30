Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun Sağlık Durumu Açıklandı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL