Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun Sağlık Durumu Açıklandı

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun Sağlık Durumu Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı

YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip bile çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.