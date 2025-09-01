Fenerbahçe'de neler oluyor? "Bitti" denilen transfer son anda iptal oldu
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. 'Bitti' denilen Yves Bissouma'nın transferi son anda iptal oldu. Sarı lacivertli takımın sağlık raporlarını göndermesini istediği oyuncu, bu talebi yerine getirmedi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, Bissouma'nın transferinden vazgeçti.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve kadrosuna yıldız isimleri ekleyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
BISSOUMA İPTAL OLDU
Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmesinden sonra sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da hız kazandı. Fakat sarı lacivertli takımda bir oyuncunun da transferi iptal oldu.
Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşmıştı. Fakat sarı lacivertliler oyuncudan sağlık raporlarını göndermesini istemişti. Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın transferinden sağlık raporlarını göndermemesi nedeniyle vazgeçti.
PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.