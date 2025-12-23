Taraftarlar şokta! Fenerbahçe'de yıldız ismin transferi durdu

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile yaptığı görüşmelerde belirsizlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı futbolcu için sürecin şu aşamada durduğu öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Fenerbahçe, orta saha transferi kapsamında Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak kulüp, transferi hemen sonuçlandırmak yerine tüm seçenekleri masaya yatırma kararı aldı.

PSV'YE 18 MİLYON EURO TEKLİF

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Joey Veerman için PSV Eindhoven'a 18 milyon euro teklif etti. Bu teklifin ardından görüşmelerin şu an için durduğu ve sürecin beklemeye alındığı ifade edildi.

DİĞER ADAYLAR DA MASADA

Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyet, orta saha için listedeki diğer isimleri de değerlendirme kararı aldı. Yapılacak son değerlendirmelerin ardından Veerman transferiyle ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

27 yaşındaki Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 23 maçta görev aldı. Hollandalı orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.