Haberler

Fenerbahçe'de Mourinho ve Tedesco'nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'de Mourinho ve Tedesco'nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'de Mourinho ve Tedesco'nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı
Haber Videosu

Bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kazanan Fenerbahçe, bu galibiyeti Zeki Murat Göle yönetiminde Gençlerbirliği karşısında aldı. Fenerbahçe'nin başında görev alan Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, bu sezon deplasman galibiyeti alamadı.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan, ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yla yoluna devam eden Fenerbahçe'de deplasmanda oynanan maçlar yüzleri güldürmüyor.

MOURINHO VE TEDESCO DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Son olarak Samsun deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe, ligde üçüncü kez dış sahada puan kaybetti. Mourinho ile Feyenoord, Göztepe ve Benfica maçlarına çıkan Fenerbahçe, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeni teknik direktörü Tedesco ile de Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor deplasmanlarına çıkan Sarı-lacivertliler, sahadan 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

TEK GALİBİYET ZEKİ MURAT GÖLE'DEN

Bu sezon çıktığı 7 deplasmanda tek galibiyet alan Fenerbahçe, bu galibiyeti de geçici olarak Gençlerbirliği maçına çıkan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklanmıştı! Avukat Serdar Öktem'in aracına silahlı saldırı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

3 milyon kişinin yaşadığı büyükşehrimizde durum vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.