Fenerbahçe'de Mourinho ve Tedesco'nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile başlayan, ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yla yoluna devam eden Fenerbahçe'de deplasmanda oynanan maçlar yüzleri güldürmüyor.

MOURINHO VE TEDESCO DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Son olarak Samsun deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe, ligde üçüncü kez dış sahada puan kaybetti. Mourinho ile Feyenoord, Göztepe ve Benfica maçlarına çıkan Fenerbahçe, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yeni teknik direktörü Tedesco ile de Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor deplasmanlarına çıkan Sarı-lacivertliler, sahadan 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

TEK GALİBİYET ZEKİ MURAT GÖLE'DEN

Bu sezon çıktığı 7 deplasmanda tek galibiyet alan Fenerbahçe, bu galibiyeti de geçici olarak Gençlerbirliği maçına çıkan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde aldı. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.