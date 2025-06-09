Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
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Allan Saint-Maximin ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sol kanat bölgesine transfer hedefleniyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim ise Hollandalı yıldız Noa Lang oldu. Kanarya, 25 yaşındaki oyuncu için PSV ile temaslara başladı.

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesini tamamlayan Allan Saint-Maximin ile ayrılık kararı çıkmıştı. Sarı-lacivertlilere veda eden Fransız kanat oyuncusunun yerine arayışlar ise derhal başlarken Kanarya aradığı ismi Hollanda'da buldu.

PSV İLE TEMASLAR BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın transferi için PSV ile temasa geçti. Haberde, Noa Lang'ın, Mourinho'nun istediği hızlı ve teknik oyuncu özelliklerine uyduğu belirtildi. Fenerbahçeli yöneticilerin, 25 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki hafta içinde PSV ile masaya oturmasının beklendiği aktarıldı. Öte yandan Napoli ve Marsilya'nın da Noa Lang'ın peşinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

SEZON RAKAMLARI

PSV'nin bu sezon son haftada kazandığı tarihi şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız isim, ligde çıktığı 29 maçta 11 gol ve 10 asist yaparak dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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