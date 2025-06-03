Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu

Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu
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Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu
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Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörünün Devin Özek olacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Bayer Leverkusen'de görev alan Özek ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin düm akşam yollarını ayırıdğı sportif direktör Mario Branco'nun yerine kimin geçeceği merak konusu.

İLK ADAY DEVİN ÖZEK

Sarı-lacivertlilerde bu görev için düşünülen isme dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi. 2022'den beri sarı-lacivertlilerde görev alan Portekizli futbol adamının yerine kimin geleceği ise merakla bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine düşünülen ilk isim Devin Özek. Fenerbahçe'nin son olarak Bayer Leverkusen'de görev alan Özek ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de Mario Branco'nun yerine gelecek ilk aday belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Özek'in Branco'nun yardımcılığını yapan Okan Özkan ile birlikte çalışmasını istediği iddia edildi.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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