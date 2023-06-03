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Fenerbahçe'de Lucescu sesleri! Yardımcısı olacak ismi duyanlar kulaklarına inanamadı

Fenerbahçe'de Lucescu sesleri! Yardımcısı olacak ismi duyanlar kulaklarına inanamadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Jorge Jesus'un yerine düşünülen adaylar arasında Mircea Lucescu'nun ismi ön plana çıkıyor. Rumen hocanın ekibinde yer alması için ise Volkan Demirel'e teklif götürüleceği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim düşünülüyor.

LUCESCU VE VOLKAN DEMİREL İKİLİSİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerde koltuğun en güçlü adayı ise Mircea Lucescu. Rumen hocanın ekibinde yer alması için ise Volkan Demirel'e teklif götürülmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Lucescu sesleri! Yardımcısı olacak ismi duyanlar kulaklarına inanamadı

MONTELLA VE SERGEN YALÇIN DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de Lucescu ile Volkan Demirel ikilisinin dışında Adana Demirspor'ıun teknik direktörü Montella da adaylar arasında. Sarı-lacivertliler öte yandan Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile de ilgileniyor.

Haberler.com - Spor

Mircea Lucescu Volkan Demirel Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

CEMAL YAMAN:

Abdullah Avcı mantıklı isim tecrübesi ve yenilikçi olaması sebebiyle.. Ha olmadı emre belözoğlu olsun isterim.

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VAHİM:

aragonesi getirsinler yardımcısı da Ali Koç olsun... keskin sirke küpüne zarar başkanım hırs yapmaya gerek yok bırakıp fenerbahçenin başarısında pay sahibi olabilirsiniz...

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Ahmet Gündoğdu:

abi kafayı yemiş ali koç eger gerçekse,adam gelmiş 80 yasına bu ne üretebılır,bırak git insanları takımdan soguttun,senın yuzunden ınsan zevkle bir maç izleyemiyor.

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