Fenerbahçe'den, Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE Kulübü dün Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
