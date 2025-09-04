Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte yaşananlar

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörünü belirlemek için kritik toplantıda bir araya gelmişti. Saatler süren toplantı sona erdi.

YENİ ALTERNATİFLER DE GÜNDEMDE

TRT Spor'da yer alan habere göre; Teknik direktör konusunda toplantı sonunda henüz bir karar çıkmadığı belirtildi. 4 adayla ilgili temasların sürdüğü ve yeni alternatiflerin de gündeme geldiği belirtildi. Devin Özek'in tüm adaylar hakkında tek tek sunum yaptığı ve teknik direktörlerin oyun stillerinin tek tek değerlendirildiği aktarıldı.

ALİ KOÇ KARAR VERECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol operasyonundaki isimlerle son bir görüşme yapıp final kararını vereceği kaydedildi.

''4 HOCA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ''

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, toplantının ardından Sky Spor'a açıklama yaptı. Hulusi Belgü yaptığı açıklamada, "4 hoca üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, kararımızı vermedik. Devin Özek bize bir sunum yaptı. Hocaların artı ve eksilerini koydu önümüze. Hafta başına kadar yeni teknik direktörümüz açıklanmış olur." dedi.