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Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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