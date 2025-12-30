Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul ihtimali gündemde kalırken, Başkan Sadettin Saran'ın kararını bu hafta netleştirmesi bekleniyor. Saran'ın hafta sonunda ailesiyle birlikte olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdiği öğrenildi. Hem camianın hem de teknik heyet ile futbolcuların Saran'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Başkan'ın karar aşamasında olduğu ve bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul gündemiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte gözler, Başkan Sadettin Saran'ın vereceği karara çevrilmiş durumda.

HAFTA SONU KARARINI DÜŞÜNDÜ

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın hafta sonunda ailesiyle birlikte olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdiği öğrenildi.

CAMİA "DEVAM" DİYOR, SARAN KARAR AŞAMASINDA

Haberde, hem camianın hem de teknik heyet ile futbolcuların Saran'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Başkan Saran'ın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.

YÖNETİM VE YAKIN ÇEVRE KARARI BEKLİYOR

Seçim döneminde "1,5 yıl sonra bu takımı şampiyon yapamazsam giderim" sözleriyle dikkat çeken Sadettin Saran'ın, ligin en kritik döneminde ve transfer çalışmalarının hız kazandığı süreçte geri adım atmaması gerektiği görüşü öne çıktı. Yönetici arkadaşları ve yakın çevresinin, başkanın nasıl bir tavır alacağına odaklandığı aktarıldı.

OYUNCULARDAN DESTEK, TEDESCO GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Samandıra'da yakalanan pozitif çalışma ortamından memnun olan futbolcuların da Başkan Saran'a destek verdiği kaydedildi. Başkanla iyi bir iletişim kurduğu belirtilen Teknik Direktör Tedesco'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

BU HAFTA NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu hafta kararını vermesi ve sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sürecinin netlik kazanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Adam bağımlı tedavisi imkansız illa ki çekecek gözlerden ırak olmak için de mecburen bırakacak.. Bahis şirketini de tekrar açar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelcuk Hatir:

şerefsizlik yapma, adamın saç örneğinde beş altı ay öncesi aldığı tesbit edildi. Bağımlı olan insan düzenli kullanır.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Kaaaalsın... Kaaaalsın.... Kaaaalsın.... :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

