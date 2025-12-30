Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul ihtimali gündemdeki yerini korurken, Başkan Sadettin Saran'ın kararını bu hafta netleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul gündemiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte gözler, Başkan Sadettin Saran'ın vereceği karara çevrilmiş durumda.

HAFTA SONU KARARINI DÜŞÜNDÜ

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın hafta sonunda ailesiyle birlikte olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdiği öğrenildi.

CAMİA "DEVAM" DİYOR, SARAN KARAR AŞAMASINDA

Haberde, hem camianın hem de teknik heyet ile futbolcuların Saran'ın görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Başkan Saran'ın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.

YÖNETİM VE YAKIN ÇEVRE KARARI BEKLİYOR

Seçim döneminde "1,5 yıl sonra bu takımı şampiyon yapamazsam giderim" sözleriyle dikkat çeken Sadettin Saran'ın, ligin en kritik döneminde ve transfer çalışmalarının hız kazandığı süreçte geri adım atmaması gerektiği görüşü öne çıktı. Yönetici arkadaşları ve yakın çevresinin, başkanın nasıl bir tavır alacağına odaklandığı aktarıldı.

OYUNCULARDAN DESTEK, TEDESCO GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Samandıra'da yakalanan pozitif çalışma ortamından memnun olan futbolcuların da Başkan Saran'a destek verdiği kaydedildi. Başkanla iyi bir iletişim kurduğu belirtilen Teknik Direktör Tedesco'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

BU HAFTA NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu hafta kararını vermesi ve sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü genel kurul sürecinin netlik kazanması bekleniyor.