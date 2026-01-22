Haberler

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertli taraftarlar, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik yoğun eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, Kerem'in bir kez daha ilk 11'de forma giymemesini istedi.

  • Fenerbahçe taraftarları, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Aston Villa'ya 1-0 yenildikten sonra Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
  • Kerem Aktürkoğlu, transfer olduğundan beri etkisiz performansı nedeniyle sık sık eleştiriliyor ve Aston Villa maçında da beklenenin altında kaldı.
  • Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun bir kez daha ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini savundu.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aston Villa, 1-0 kazandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, kaybedilen maç sonrası milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki gösterdi. Transfer olduğu günden bu yana etkisiz performansı gerekçe gösterilerek sık sık eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, Aston Villa karşısında da beklenenin altında kaldı. Taraftarlar, Kerem'e verilen kredinin artık tükendiğini dile getirdi.

''HANGİ MAÇTA OYNAYACAKSIN?''

Sosyal medya üzerinden binlerce yorum atan Fenerbahçe taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun bir kez daha ilk 11'de forma giymemesi gerektiğini savundu. Kerem için, ''Bu önemli maçta bile oynayamayacaksan hangi maçta oynayacaksın?'', ''Sahada yürüyor, hiçbir faydası yok'', ''Ben evden Kerem ise sahadan maçı izliyor. Aramızda hiçbir fark yok. Artık yedek başlamalı.'' yorumlarını yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelim Demir:

en şerefli takıma gitimişti sözde balon patladıı

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoş Yapma:

Ali Koç un fenere kazığı bi bu oldu bide sportif direktör diye aldığımız adam

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

Siz Fenerbahçe taraftarı adına konusma cesaretini nereden buluyorsunuz? Kerem aslanlar gibi oynadı bugün. Gol de attı ama Duran yüzünden Vardan döndü. Premier ligin en sağlam takımlarından biriyle oynadık. 2. yarı tek kale mac oynadık. Kerem 3 kişiye sarı göstertti. Lütfen koyu Gs li gibi bir taraflarınızdan haber uydurmayın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Adam ne yapsın ? vurdu gol oldu.Hakem vermedi.Mehmet Türkmen olsaydı verirdi ve şimdi Kral ilan edilirdi.. Galatasaray 'dan gelen hiç bir futbolcu Fenerbahçe'de başarılı olamaz.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

keremi seviyoruzzzzzzzz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı