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Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Aziz Yıldırım'ın damadı da devreye girdi

Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Aziz Yıldırım'ın damadı da devreye girdi
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Fenerbahçe'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan ve eleştirilerin hedefi olan Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası başlatıldı. Bu süreçte Aziz Yıldırım'ın damadı Murat Gordi'den sürpriz bir çıkış geldi. Gordi, kongre çağrısında bulundu.

Sahasında Beşiktaş'a 1-0'lık skorla yenilen ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim eleştirilerin hedefinde yer alırken kongre sesleri her geçen gün yükseliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN DAMADI DA DEVREDE

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul için Divan Kurulu üyelerinin imza kampanyası başlattığı şu günlerde adaylar şekillenirken sürpriz bir çıkış da Aziz Yıldırım'ın damadından geldi.

"SEVGİ EYLEM GEREKTİRİR"

Fenerbahçe'de efsane başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken damadı Murat Gordi'den sürpriz bir paylaşım geldi. Gordi X hesabından yaptığı paylaşımda kongre çağrısı yaparak, "İstifa diye çağırdığınızda 'boş yapmayın icraat yapın diyorlar.' Doğru da diyorlar. 'Sevgi eylem gerektirir' mottosuyla Kongre üyelik kimliği taşıyan, değişim isteyen herkes notere gidip imzasını versin ve Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na teslim etsin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçime gidebilmesi için son seçimde oy verme hakkı bulunan yaklaşık 50 bin üyenin 5'te 1'ine tekabül eden 10 bin imza toplanması gerekiyor. Sarı-lacivertli üyeler, Eyüpspor maçı öncesi stat yakınlarında noter ve imza organizasyonu yapmayı planlıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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