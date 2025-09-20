Fenerbahçe'de kazakla maça çıkan Mourinho'nun Benfica'daki yeni tarzı dikkat çekti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçına çıktı. Benfica, deplasmanda karşılaştığı AVS'yi 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE'DE KAZAK GİYİYORDU

Karşılaşmaya Jose Mourinho'nun maçta giydiği kıyafet damga vurdu. Geçmiş kariyerinde sık sık takım elbiseli halleriyle hafızalara kazınan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de bu tarzını hiç göstermemiş ve çoğunlukla kazak giyerek maçlara çıkmıştı.

BENFICA'DAKİ TERCİHİ TAKIM ELBİSE

Deneyimli teknik adam Benfica'nın başında çıktığı ilk maçta ise ezberleri bozdu. Portekizli hocanın takım elbise ile maça çıktığı görüldü. Bu durum, sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverler, ''Mourinho, işini ciddiye alıyor'' yorumlarını yaptı.