Fenerbahçe'de 'Karim Benzema' sesleri

Transfer dönemine Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle hızlı başlayan Fenerbahçe, son günlerde sessizliğe bürünmüştü. Yönetim, N'Golo Kante transferini sonuçlandırmak için temaslarını sıklaştırdı ve Fransız yıldızı pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

AL ITTIHAD'DA MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik sürüyor. Kulübün yıldız isimleri N'Golo Kante, Karim Benzema ve Moussa Diaby'nin sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı, kış transfer döneminde ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde gündeme geldiği ifade ediliyor.

DIABY INTER YOLUNDA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Moussa Diaby'yi Al Ittihad'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Oyuncunun transfere olumlu yaklaşması nedeniyle Suudi kulübünün kiralık transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

BENZEMA'DA GERİ SAYIM

Karim Benzema cephesinde ise kriz daha da büyüdü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız, Al Ittihad'ın yeni kontrat teklifine olumsuz yaklaştı ve görüşmeleri durdurdu. Benzema'nın, Al Fateh maçının kadrosuna alınmamasını talep etmesi ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Fransız basınında yer alan haberlerde Benzema'nın kendisine sunulan yeni şartları "bedavaya oynamak" olarak değerlendirdiği aktarıldı. Tecrübeli golcü, Al Ittihad'da yıllık yaklaşık 100 milyon euro kazanıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HEYECANLANDI

Benzema'nın ayrılık ihtimali, forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandırdı. 38 yaşındaki yıldız, bu sezon Al Ittihad formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 16 gol kaydetti. Suudi ekibindeki toplam performansı ise 83 maçta 54 gol ve 17 asist oldu.